«Реал» впервые с февраля 2022 года ни разу не пробил в створ ворот соперника

Мадридский «Реал» в матче 1/2 финала Кубка Испании не нанёс ни одного удара в створ ворот «Барселоны», сообщает Statman Dave.
Всего мадридская команда нанесла 13 ударов по воротам, из которых ни один не попал в створ. Примечательно, что «Барселона» за этот матч нанесла всего четыре удара по воротам, из которых два пришлось в створ.
Эта игра стала первой для «Реала» без единого удара в створ ворот более чем за год — в последний раз такое случалось 15 февраля 2022 года в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1).
Напомним, встреча завершилась минимальной победой «Барселоны» со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече был забит на 26-й минуте после молниеносной контратаки «Барселоны». Франк Кессье вышел один на один с голкипером и сумел протолкнуть мяч в ворота, несмотря на усилия защитников ему помешать. Какое-то время судьи проверяли момент на возможный офсайд, но позже засчитали взятие ворот, переписав забитый мяч на автогол защитника Эдера Милитао.
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