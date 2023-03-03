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Видеообзор матча «Реал» — «Барселона»

Видеообзор матча «Реал» — «Барселона»
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Состоялся первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» принимал «Барселону». Команды встретились на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 26-й минуте после молниеносной контратаки «Барселоны». Франк Кессье вышел один на один с голкипером и сумел протолкнуть мяч в ворота, несмотря на усилия защитников ему помешать. Какое-то время судьи проверяли момент на возможный офсайд, но позже засчитали взятие ворот, переписав забитый мяч на автогол защитника Эдера Милитао.

Ответный матч состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 5 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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