Видеообзор матча «Реал» — «Барселона»

Состоялся первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» принимал «Барселону». Команды встретились на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 26-й минуте после молниеносной контратаки «Барселоны». Франк Кессье вышел один на один с голкипером и сумел протолкнуть мяч в ворота, несмотря на усилия защитников ему помешать. Какое-то время судьи проверяли момент на возможный офсайд, но позже засчитали взятие ворот, переписав забитый мяч на автогол защитника Эдера Милитао.

Ответный матч состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 5 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.