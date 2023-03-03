Рональд Араухо: это лучший оборонительный матч «Барселоны» в сезоне

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о победе команды в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом» (1:0).
«Мы хорошо играли, хорошо оборонялись и хорошо соревновались. Нам нужна была реакция, потому что у нас было два поражения подряд. Обычно мы больше владеем мячом, но сегодня мы показали, что умеем и защищаться в своей штрафной. Мы все знаем, что Винисиус обладает впечатляющими качествами, но я много работал, чтобы сыграть этот матч, и всё сложилось так, как я хотел. Думаю, это наш лучший оборонительный матч в сезоне», — приводятся слова Араухо в «твиттере» Barça Universal.
Ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт 5 апреля на «Камп Ноу».
Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке:
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