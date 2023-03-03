Карло Анчелотти: «Барселона» не заслужила сегодняшнюю победу, это очевидно

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (0:1).
«Это была хорошая игра, напряжённая, с прессингом… и «Барселона» владела мячом только 40% времени. Мы хорошо выступили, но в последней трети нам чего-то не хватило. Их защита была очень плотной. Игра была похожа на ту, которую мы хотели показать, и даёт уверенность в возвращении. Мы должны повторить это в Барселоне. Мы довольны игрой, потому что контролировали её. Но мы должны вернуться, а для этого, как я уже говорил, мы должны повторить этот матч». «Барселона» не заслужила сегодняшнюю победу, это очевидно. Если мы повторим эту интенсивность, у нас будут шансы. Я не думаю, что «Барселона» повторит такую игру в обороне на «Камп Ноу», — приводит слова Анчелотти AS.
Ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт 5 апреля на «Камп Ноу».
Самые возрастные тренеры в футболе:
- 3 марта 2023
-
02:02
-
01:58
-
01:44
-
01:31
-
01:27
-
01:23
-
01:18
-
00:55
-
00:42
-
00:24
-
00:23
-
00:12
- 2 марта 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:37
-
23:29
-
23:23
-
23:23
-
23:16
-
23:09
-
22:59
-
22:55
-
22:51
-
22:49
-
22:45
-
22:26
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
22:09
-
22:05
-
22:00
-
21:50
-
21:48
-
21:45