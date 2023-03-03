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Серхио Бускетс стал рекордсменом по количеству выигранных «эль класико»

Серхио Бускетс стал рекордсменом по количеству выигранных «эль класико»
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Состоялся первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» принимал «Барселону». Команды встретились на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 1:0.

Для полузащитника сине-гранатовых Серхио Бускетса эта победа стала 22-й в «эль класико». Таким образом, Бускетс опередил по этому показателю Франсиско Хенто, на счету которого 21 победа в противостоянии «Реала» и «Барселоны».

По 19 побед в «эль класико» на счету Лионеля Месси и Жерара Пике, по 17 раз в этом противостоянии побеждали Альфредо Ди Стефано и Хави.

Ответная игра между клубами состоится 5 апреля, начало – в 23:00 мск. Одна из команд в финале соревнования встретится с победителем пары «Осасуна» — «Атлетик» Бильбао.

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