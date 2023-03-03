«Ты дурной!» Хави вступил в перепалку с Карвахалем во время матча «Реал» — «Барселона»
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Главный тренер «Барселоны» Хави вступил в словесную перепалку с защитником «Реала» Даниэлем Карвахалем во время первого полуфинального матча Кубка Испании, сообщает Marca. Напомним, встреча прошла в Мадриде и завершилась победой каталонского клуба со счётом 1:0.
По данным источника, причиной конфликта стало столкновение между защитником «Барселоны» Алексом Бальде и Карвахалем. Хави решил высказаться в адрес футболиста мадридского клуба и сказал ему: «Ты дурной!».
Отмечается, Карвахаль ответил Хави, однако камеры не смогли зафиксировать, что именно прозвучало в адрес тренера.
Ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт 5 апреля на «Камп Ноу».
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
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