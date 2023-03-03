Куртуа: «Реал» пропустил гол из-за большого невезения

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной» (0:1).

«Мы доминировали в игре, а они хорошо оборонялись. Мы пропустили гол из-за большого невезения. Я сделал сейв, но мяч отскочил в Милитао. Они выиграли тогда, когда этого не заслуживали. У нас были определённые сложности с ударами по воротам соперника и созданием моментов. Мы хорошо контролировали матч, но не нашли своего момента», — приводит слова Тибо Куртуа AS.

Ответная игра между клубами состоится 5 апреля, начало – в 23:00 мск. Одна из команд в финале соревнования встретится с победителем пары «Осасуна» — «Атлетик» Бильбао.

Отметим, «Барселона» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании. Каталонский клуб выигрывал этот трофей 31 раз. «Реал», в свою очередь, занимает третье место по этому показателю, выиграв трофей 19 раз.