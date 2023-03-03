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Модрич: «Реал» был лучше «Барселоны» в Кубке Испании

Модрич: «Реал» был лучше «Барселоны» в Кубке Испании
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о поражении команды в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (0:1).

«Сегодня мы играли хорошо. Нам не хватило успеха в атаке, мы создали несколько моментов. Я думаю, что наша игра была достаточно хорошей. Нужно успокоиться, надеяться добиться большего и победить в ответном матче.

Каждый раз, когда мы играем, мы настроены оптимистично. «Барселона» всегда отличная команда, несмотря на потери. Мы создали достаточно, чтобы забить гол, и мы этого не сделали. Мы были лучше, я верю в команду и в то, что мы сможем изменить это», — приводит слова Модрича AS.

Ответный полуфинальный матч Кубка Испании состоится 5 апреля на стадионе «Камп Ноу».

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