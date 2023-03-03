Хави: я по-прежнему считаю «Реал» фаворитом в матче с «Барселоной» в Кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что считает «Реал» фаворитом полуфинала Кубка Испании, несмотря на победу в первом матче. Напомним, «Барселона» на выезде обыграла «Реал» со счётом 1:0 в первом полуфинальном матче.

«У нас есть преимущество перед ответным матчем, но нам всё ещё нужно хорошо выступить. Я думаю, что «Реал» очень силен, и я по-прежнему считаю его фаворитом. Я настаиваю на том, что «Мадрид» очень силен. Они сильны физически, и у них отличная команда. Они являются обладателями Лиги чемпионов. Нельзя всегда доминировать над большими командами. Нас заставили так играть, это не входило в наши планы», — приводятся слова Хави в «твиттере» Barça Universal.

Ответный полуфинальный матч Кубка Испании состоится 5 апреля на стадионе «Камп Ноу».

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