Хави: я по-прежнему считаю «Реал» фаворитом в матче с «Барселоной» в Кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что считает «Реал» фаворитом полуфинала Кубка Испании, несмотря на победу в первом матче. Напомним, «Барселона» на выезде обыграла «Реал» со счётом 1:0 в первом полуфинальном матче.
«У нас есть преимущество перед ответным матчем, но нам всё ещё нужно хорошо выступить. Я думаю, что «Реал» очень силен, и я по-прежнему считаю его фаворитом. Я настаиваю на том, что «Мадрид» очень силен. Они сильны физически, и у них отличная команда. Они являются обладателями Лиги чемпионов. Нельзя всегда доминировать над большими командами. Нас заставили так играть, это не входило в наши планы», — приводятся слова Хави в «твиттере» Barça Universal.
Ответный полуфинальный матч Кубка Испании состоится 5 апреля на стадионе «Камп Ноу».
Болельщики «Реала» разбрасывают банкноты с изображением Лапорты
- 3 марта 2023
-
03:49
-
03:41
-
03:20
-
03:01
-
02:40
-
02:24
-
02:20
-
02:02
-
01:58
-
01:44
-
01:31
-
01:27
-
01:23
-
01:18
-
00:55
-
00:42
-
00:24
-
00:23
-
00:12
- 2 марта 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:37
-
23:29
-
23:23
-
23:23
-
23:16
-
23:09
-
22:59
-
22:55
-
22:51
-
22:49
-
22:45
-
22:26
-
22:24
-
22:19