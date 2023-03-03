Гаджи Гаджиев: не знаю, кто считает, что наши футболисты получают большую зарплату
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался по теме зарплат российских футболистов. Гаджиев отметил, что в России высокие зарплаты могут давать только два, три клуба РПЛ.
«Говорить о больших или маленьких зарплатах нужно опираясь на какие-то объективные вещи. Кто, например, считает, что футболисты получают большую зарплату? Если сравнивать с европейскими зарплатами, то там нам тягаться вообще не надо. Где они, а где мы? Просто небо и земля. У нас такие зарплаты могут давать только два, три клуба РПЛ. Все остальные команды дают зарплату гораздо ниже, чем топ-клубы. Такая система с зарплатами выстраивалась очень долго. Во время СССР игроками платили, как из-под прилавка», — приводит слова Гаджи Гаджиева «РБ Спорт».
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