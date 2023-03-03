Григорий Иванов: не боимся «Спартак». Играть с лучшими всегда приятно

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об итогах жеребьевки Кубка России. В полуфинале верхней сетки турнира «Урал» сыграет с «Уралом».

«Жеребьевкой довольны. Как можно не радоваться «Спартаку»? Будет полный стадион болельщиков. Играть с лучшими всегда приятно. Боимся ли мы красно-белых? Никого не боимся. Сейчас «Урал» в отличной форме, пусть они боятся. Думаю, борьба за выход в финал выйдет что надо», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, в другом полуфинале Пути РПЛ ЦСКА встретится с «Крыльями Советов». Первые матчи пройдут с 14 по 16 марта в Москве и Самаре, ответные встречи — с 4 по 6 апреля в Екатеринбурге и Москве.

По итогам жеребьевки 1/4 плей-офф Кубка России Пути регионов образовались следующие пары: «Ахмат» – «Краснодар», «Пари НН» – «Ростов», «Зенит» – «Динамо», «Акрон» – «Локомотив».