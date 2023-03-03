Бывший президент «Зенита»: как человек Дзюба мне не очень симпатичен

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин прокомментировал высказывания нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в адрес «Зенита».
«Моё мнение — в Дзюбе говорит обида. В какой-то момент Артем стал проигрывать конкуренцию в «Зените», возраст брал свое, в том виде, в котором он был, он уже был не нужен «Зениту». Я полностью согласен с позицией клуба в отношении этого игрока.
Как человек он мне тоже не очень симпатичен, в силу своих разных качеств. Но дело не в этом. Просто в нем говорит обида на «Зенит». Если посмотреть на ведущие клубы Европы, там в стартовых составах порой вообще нет игроков из страны, которую представляет клуб. Это нормально. «Зенит» хочет развиваться так же. Я не вижу в этом никаких проблем. Тем более что Малком и Клаудиньо сейчас получили российское гражданство. Их к этому никто не принуждал, личная инициатива, порыв души. Они получили гражданство не ради того, чтобы выступать за сборную России, а чтобы играть за «Зенит», жить в нашей стране. Тут лучше, безопаснее. Малком у нас совсем адаптировался. Так что на месте Дзюбы я бы вообще помолчал. Чем меньше он говорит, тем лучше для него самого. Пусть доказывает, чего он стоит как футболист, своей игрой, голами», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».
Напомним, Дзюба провёл за «Зенит» 249 матчей, в которых забил 108 голов и сделал 70 результативных передач.
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