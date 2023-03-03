Тер Штеген сравнялся с Касильясом по количеству сухих матчей в эль-класико
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген провёл шестой сухой матч в эль-класико, сообщается в «твиттере» Barça Universal.
По данным источника, тер Штеген по этому показателю сравнялся с экс-голкипером «Реала» Икером Касильясом. Рекордсменом по этому показателю является бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес, на счету которого семь сухих матчей.
Напомним, «Барселона» обыграла «Реал» в первом полуфинальном матче Кубка Испании со счётом 1:0.
Ответный полуфинальный матч Кубка Испании состоится 5 апреля на стадионе «Камп Ноу».
В нынешнем сезоне тер Штеген провёл 34 матча во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов и в 19 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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