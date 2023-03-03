В «Ливерпуле» уверены, что клуб пополнит Мэйсон Маунт из «Челси»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может перейти в «Ливерпуль»

Как сообщает talkSPORT, «красные» всё больше уверены в том, что смогут приобрести 24-летнего хавбека у «Челси». У Маунта истекает контракт летом 2024 года, а переговоры о новом соглашении с лондонским клубом зашли в тупик.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что Маунт стал бы отличным усилением для команды. Источники, близкие к футболисту, предполагают, что переезд весьма вероятен.

24-летний Мэйсон Маунт находится в структуре лондонского клуба с 2005 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 32 матчах забил три гола и отдал шесть результативных передач. «Челси» в 24 встречах английской Премьер-лиги набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице 10-е место.

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