Клубы АПЛ недовольны информацией о связи «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии
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Клубы АПЛ обеспокоены информацией о связи руководства «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии, сообщает сообщает The Guardian.
Напомним, в ходе судебного процесса в США фактически подтвердилось, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, владеющий контрольным пакетом «Ньюкасла», и председатель совета директоров «Ньюкасла» Ясир Аль-Румайян напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии. АПЛ одобрила сделку по «Ньюкаслу» в 2021 году при условии отсутствия подобных связей.
Клубы АПЛ недовольны и встревожены из-за сложившейся ситуации и не намерены оставлять её без внимания. АПЛ, «Ньюкасл» и PIF (Public Investment Fund) отказались от комментариев.
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