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«Челси» хочет подписать Осимхена. Владелец клуба Боули готов платить игроку вдвое больше

«Челси» хочет подписать Осимхена. Владелец клуба Боули готов платить игроку вдвое больше
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в «Челси».

Как сообщает Calciomercato, лондонский клуб проявляет интерес к форварду и готовит предложение о трансфере. Совладелец синих Тодд Боули готов платить игроку зарплату, вдвое превышающую нынешнюю. В «Наполи» он зарабатывает € 4,5 млн в год.

Интерес к нигерийцу также сохраняет «Манчестер Юнайтед». За трансфер 24-летнего форварда «Наполи» хочет получить € 120-130 млн.

24-летний нигерийский нападающий сыграл за «Наполи» 25 матчей в текущем сезоне, в которых отметился 21 забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

«Наполи» в 24 матчах чемпионата Италии набрал 65 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая ближайшего конкурента на 18 очков.

В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена:

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