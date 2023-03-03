«Челси» хочет подписать Осимхена. Владелец клуба Боули готов платить игроку вдвое больше

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в «Челси».
Как сообщает Calciomercato, лондонский клуб проявляет интерес к форварду и готовит предложение о трансфере. Совладелец синих Тодд Боули готов платить игроку зарплату, вдвое превышающую нынешнюю. В «Наполи» он зарабатывает € 4,5 млн в год.
Интерес к нигерийцу также сохраняет «Манчестер Юнайтед». За трансфер 24-летнего форварда «Наполи» хочет получить € 120-130 млн.
24-летний нигерийский нападающий сыграл за «Наполи» 25 матчей в текущем сезоне, в которых отметился 21 забитым мячом и четырьмя результативными передачами.
«Наполи» в 24 матчах чемпионата Италии набрал 65 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая ближайшего конкурента на 18 очков.
В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена:
- 3 марта 2023
-
08:11
-
08:10
-
07:44
-
07:22
-
06:56
-
06:49
-
06:38
-
06:22
-
06:08
-
04:42
-
04:23
-
04:02
-
03:52
-
03:51
-
03:49
-
03:41
-
03:20
-
03:01
-
02:40
-
02:24
-
02:20
-
02:02
-
01:58
-
01:44
-
01:31
-
01:27
-
01:23
-
01:18
-
00:55
-
00:42
-
00:24
-
00:23
-
00:12
- 2 марта 2023
-
23:57
-
23:54