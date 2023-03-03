«Реал» приостановил работу по трансферу Джуда Беллингема

«Реал» заморозил работу по трансферу полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как сообщает AS, сумма сделки по Беллингему этим летом наверняка превысит € 100 млн, поэтому «Реал» относится к трансферу с осторожностью. Не исключён вариант, при котором Беллингем перейдёт в «Реал» летом 2024 года, когда сумма трансфера будет значительно ниже.

Игрок должен был провести встречу с руководством «Боруссии», чтобы обсудить своё будущее, однако встреча по-прежнему не состоялась. Сообщается, что Беллингем не спешит принимать решение о своём будущем в «Боруссии», несмотря на то что клуб рассчитывал продать полузащитника этим летом.

Отмечается, что ни «Реал», ни «Ливерпуль», который также проявляет интерес к полузащитнику «Боруссии», не делали официальных предложений.

В текущем сезоне на счету Беллингема четыре гола и четыре голевые передачи в 21 матче Бундеслиги.

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