Эмилиано Мартинес: поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о диалоге с нападающим Лионелем Месси по окончании финального матча чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Впервые в жизни я рухнул на землю. Я был в сознании и в обмороке одновременно. У меня не было сил бежать, но я хотел сделать это и поднять Монтьеля после его финального удара. Когда я понял, что лежу на земле, я схватился за голову и не знал, что делать.
Сначала я поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира. Он парень, который оказывает на себя большое давление. Люди не знают, как он любит сборную и что он значит для команды. Он относится ко всем людям одинаково. Вот тут-то ты и понимаешь, какой он человек», – приводит слова Мартинеса TyC Sports.
Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года:
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