Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмилиано Мартинес: поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира

Эмилиано Мартинес: поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о диалоге с нападающим Лионелем Месси по окончании финального матча чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Впервые в жизни я рухнул на землю. Я был в сознании и в обмороке одновременно. У меня не было сил бежать, но я хотел сделать это и поднять Монтьеля после его финального удара. Когда я понял, что лежу на земле, я схватился за голову и не знал, что делать.

Сначала я поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира. Он парень, который оказывает на себя большое давление. Люди не знают, как он любит сборную и что он значит для команды. Он относится ко всем людям одинаково. Вот тут-то ты и понимаешь, какой он человек», – приводит слова Мартинеса TyC Sports.

Месси заказал 35 золотых айфонов для сборной Аргентины. Сколько он на это потратит? Месси заказал 35 золотых айфонов для сборной Аргентины. Сколько он на это потратит?

Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023