Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола заинтересован в переходе Йошко Гвардиола в «Сити». Лапорт может покинуть клуб

Гвардиола заинтересован в переходе Йошко Гвардиола в «Сити». Лапорт может покинуть клуб
Комментарии

Французского защитника Эмерика Лапорта может заменить футболист «Лейпцига» Йошко Гвардиол в «Манчестер Сити».

Как сообщает Footmercato, Лапорт не уверен в своём будущем, поскольку лишился постоянного места в стартовом составе. Он готов сменить команду, а «горожане» не собираются этому препятствовать, поскольку нацелены на подписание защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола – в его трансфере заинтересован главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

21-летний Гвардиол выступает за «Лейпциг» с 2021 года. Хорватский защитник мог перейти в лондонский «Челси» летом 2022 года, однако трансфер сорвался из-за неготовности самого футболиста к переезду в Англию.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:

Холанд — зверь. Забил 33-й мяч за «Сити» и установил очередной рекорд Холанд — зверь. Забил 33-й мяч за «Сити» и установил очередной рекорд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023