Гвардиола заинтересован в переходе Йошко Гвардиола в «Сити». Лапорт может покинуть клуб
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Французского защитника Эмерика Лапорта может заменить футболист «Лейпцига» Йошко Гвардиол в «Манчестер Сити».
Как сообщает Footmercato, Лапорт не уверен в своём будущем, поскольку лишился постоянного места в стартовом составе. Он готов сменить команду, а «горожане» не собираются этому препятствовать, поскольку нацелены на подписание защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола – в его трансфере заинтересован главный тренер команды Хосеп Гвардиола.
21-летний Гвардиол выступает за «Лейпциг» с 2021 года. Хорватский защитник мог перейти в лондонский «Челси» летом 2022 года, однако трансфер сорвался из-за неготовности самого футболиста к переезду в Англию.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
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