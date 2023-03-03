Новичок «Краснодара» Кади Боржес рассказал о разговоре с Галицким

Футболист «Краснодара» Кади Боржес рассказал о своём разговоре с президентом команды Сергеем Галицким. Боржес назвал Галицкого лучшим футбольным функционером России.

«Я не знал Галицкого раньше, но перед переходом в «Краснодар» я много спрашивал о нём — все говорили, что это отличный человек. Мы общались с ним один раз, он произвёл на меня огромное впечатление. Думаю, что Галицкий — лучший футбольный президент в России, он многое делает. Очень приятно было с ним пообщаться», — приводит слова Боржеса «РБ Спорт».

«Краснодар» в 17 турах набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Краснодар» уступил ЦСКА (1:3 по сумме двух матчей) и отправился во второй этап 1/4 финала Пути регионов.