Источник: «Реал» предложит € 220 млн «ПСЖ» за Килиана Мбаппе летом

Мадридский «Реал» сделает французскому «ПСЖ» предложение о трансфере нападающего Килиана Мбаппе в размере € 220 млн ближайшим летом. Об этом сообщает Abc.es.

Отметим, что Килиан Мбаппе долгое время был связан с переходом в «Реал» в прошлом сезоне, по истечении которого у французского нападающего истекал контракт с «ПСЖ». В СМИ сообщали о том, что футболист уже согласовал контракт с «Королевским клубом», однако звезда парижан решил остаться в гранде чемпионата Франции.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 29 матчей, в которых отметился 29 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующий контракт форварда с парижанами рассчитан до июня 2024 года, у Мбаппе есть опция продления соглашения ещё на один сезон.

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