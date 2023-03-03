Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 18-го тура

Сегодня, 3 марта, матчем «Факел» — «Химки» возобновляется вторая часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. Центральный матч 18-го тура состоится 4 марта – встретятся «Сочи» и ЦСКА.
В 18-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
3 марта, пятница:
«Факел» — «Химки» (Воронеж, 19:00 мск);
4 марта, суббота:
«Спартак» — «Урал» (Москва, 14:00 мск);
«Зенит» – «Пари Нижний Новгород» (Санкт-Петербург, 16:30 мск);
«Ахмат» – «Оренбург» (Грозный, 16:30 мск);
«Ростов» — «Локомотив» (Ростов-на-Дону, 19:30 мск);
5 марта, воскресенье:
«Динамо» — «Крылья Советов» (Москва, 14:00 мск);
«Краснодар» — «Торпедо» (Краснодар, 16:30 мск);
«Сочи» — ЦСКА (Сочи, 19:30 мск).
Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 42 очка. Второе место занимает «Спартак» (36), третье — «Ростов» (35).
- 3 марта 2023
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