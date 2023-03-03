Писарский: цели перебраться в Европу нет. Была задача заиграть в РПЛ, уехать из Крыма
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что у него нет цели уехать в Европу. В то же время футболист подчеркнул, что если им заинтересуется какой-либо европейский клуб, то он будет готов перейти туда.
«У меня была задача — заиграть в России, в РПЛ, уехать из Крыма. Я этого достиг. Целей никаких у меня сейчас нет, важно забивать как можно больше мячей. Время покажет, где я должен быть.
Именно цели уехать в Европу нет, а играть хорошо — есть. Если моя игра понравится какому-то европейскому клубу, конечно, соглашусь перейти. Я должен хорошо играть», — приводит слова Писарского «РБ Спорт».
Напомним, в сезоне-2022/2023 Владимир Писарский провёл в чемпионате России 15 матчей и забил 14 голов.
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