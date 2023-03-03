«Реал» впервые с 2010 года не нанёс ни одного удара в створ дома. Это было в «эль класико»

Мадридский «Реал» впервые с 2010 года не смог нанести ни одного удара в створ ворот соперника в проходившем вчера, 2 марта, матче с «Барселоной» в рамках полуфинала Кубка Испании текущего сезона (0:1). В последний раз до этого игроки «Королевского клуба» не смогли пробить в створ ворот дома в сезоне-2013/2014. Соперником «Реала» в той игре также была «Барселона». Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
Отметим также, что матч «Реала» с «Барселоной» стал первым для мадридской команды без ударов в створ ворот с февраля 2022 года. «Сливочные» не могут обыграть каталонцев в Кубке Испании на домашнем поле с 1970 года.
Ответный матч «Реала» и «Барселоны» в 1/2 финала Кубка Испании пройдёт 5 апреля в Барселоне.
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