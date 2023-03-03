Гришин: у ЦСКА с «Крыльями Советов» будут тяжёлые игры. Писарский — неплохой бомбардир

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин оценил результаты жеребьёвки полуфинала Пути РПЛ Кубка России для армейцев, по итогам которой их соперником стали самарские «Крылья Советов».

«ЦСКА попался неплохой соперник. «Крылья Советов» прошли «Динамо» в двухматчевом противостоянии. Всё-таки фаворит в этой паре ЦСКА, потому что у самарцев ушли ключевые игроки, хотя пришёл Писарский — неплохой бомбардир, который забивает в каждом матче. Будут тяжёлые игры.

Каждый человек, который увлекается футболом, хочет увидеть как можно больше дерби (матчей ЦСКА со «Спартаком». — Прим. «Чемпионата»), но для команды, борющейся за Кубок России, играть в таких принципиальных матчах лучше в финале. Надеюсь, в этом году армейцы будут бороться за трофей», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».