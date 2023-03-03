Судья РПЛ Галимов: у каждой профессии свои негативные нюансы. Вот у нас — хейт

Арбитр Российской Премьер-Лиги Роман Галимов назвал хейт негативным нюансом судейской профессии.

«У каждой профессии свои негативные нюансы. Вот у нас – хейт. На него не нужно обращать внимания. Это такие якорьки, которые тянут назад», — сказал Галимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

40-летний Роман Галимов получил назначение на игру 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари Нижний Новгород». Арбитр будет впервые работать в роли судьи на матче РПЛ за последние четыре года. Встреча состоится завтра, 4 марта, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:30 мск.

Полностью интервью с Романом Галимовым читайте на «Чемпионате»: