Экс-девушка Педриньо заявила, что игрок «Локо» бил её кулаками, таскал за волосы и угрожал

Бразильское издание Globo Esporte опубликовало подробности заявления в полицию от Аманды Нуньес, бывшей девушки вингера «Локомотива» Педриньо, играющего в аренде в «Сан-Паулу».

Согласно сведениям источника, девушка сообщила в полицию о многократных фактах насилия со стороны Педриньо. В день подачи заявления произошло следующее: футболист кинул в девушку телефон, разорвал блузку и выкинул в мусорное ведро её сумку и косметику. После этого Педриньо заявил об окончании отношений и ушёл из дома, но вечером того же дня пригласил девушку на ужин. Во время встречи Аманда попросила спортсмена купить ей новую косметику вместо выброшенной. Это разозлило Педриньо — он проклял девушку, назвал её проституткой и угрожал убить.

Аманда Нуньес также рассказала, что Педриньо бил её кулаками, давал пощёчины, таскал за волосы. Позже он отвёл её на парковку и предложил заняться сексом в машине. Девушка отказалась и вновь получила удар кулаком.

Отмечается, что полиция реально зафиксировала факт получения тех травм, о которых говорит Аманда. Побои были сняты и прикреплены к материалам дела.