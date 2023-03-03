Экс-девушка Педриньо заявила, что игрок «Локо» бил её кулаками, таскал за волосы и угрожал

Бразильское издание Globo Esporte опубликовало подробности заявления в полицию от Аманды Нуньес, бывшей девушки вингера «Локомотива» Педриньо, играющего в аренде в «Сан-Паулу».
Согласно сведениям источника, девушка сообщила в полицию о многократных фактах насилия со стороны Педриньо. В день подачи заявления произошло следующее: футболист кинул в девушку телефон, разорвал блузку и выкинул в мусорное ведро её сумку и косметику. После этого Педриньо заявил об окончании отношений и ушёл из дома, но вечером того же дня пригласил девушку на ужин. Во время встречи Аманда попросила спортсмена купить ей новую косметику вместо выброшенной. Это разозлило Педриньо — он проклял девушку, назвал её проституткой и угрожал убить.
Аманда Нуньес также рассказала, что Педриньо бил её кулаками, давал пощёчины, таскал за волосы. Позже он отвёл её на парковку и предложил заняться сексом в машине. Девушка отказалась и вновь получила удар кулаком.
Отмечается, что полиция реально зафиксировала факт получения тех травм, о которых говорит Аманда. Побои были сняты и прикреплены к материалам дела.
- 3 марта 2023
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