«Кадис» потребовал остановить чемпионат Испании по футболу из-за судейства

Футбольный клуб «Кадис» на своём официальном сайте выпустил заявление, в котором потребовал остановить розыгрыш чемпионата Испании из-за разбирательств судейских ошибок прошлого года.

«Столкнувшись с бездействием Федерации футбола Испании, «Кадис» требует приостановить чемпионат до тех пор, пока федерация не рассмотрит дело открыто с привлечением другим компетентных органов, исходя из нашего твёрдого убеждения в том, что принятие данной меры поможет предотвратить увеличение дальнейшего ущерба в отношении «Кадиса», — гласит заявление клуба.

Заявление «Кадиса» вышло на фоне недовольства клуба решением апелляционной комиссии о правильности забитого мяча в ворота команды в матче Ла Лиги с «Эльче» 16 января 2022 года (1:1). По мнению «Кадиса», гол был забит из явного офсайда, что не заметили судьи на VAR. Этот гол принёс «Эльче» в том матче ничью на 81-й минуте. «Кадис» потребовал аннулирования результатов матча и переигровки встречи с момента, когда «Эльче» забил из офсайда.

«Кадис» — «Райо Вальекано». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 23-й тур

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