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Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд: мы на правильном пути, но нужно продолжать

Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд: мы на правильном пути, но нужно продолжать
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о последних результатах команды в английской Премьер-лиге. «Ливерпуль» не пропускал в четырёх матчах, одержав три победы.

«Мы сводим результаты воедино и играем в хороший футбол. Мы добиваемся побед, особенно в это время сезона, и нам нужно продвигаться как можно дальше, насколько можем. Мы на правильном пути, но нужно продолжать.

Подняться в четвёрку? Как команда понимаем, что не всё в наших руках. Нам нужны результаты, чтобы идти своим путём, но впереди ещё много времени, и нам предстоит сыграть много игр, многое может случиться. Для нас важно набирать очки, и это то, к чему мы стремимся, наступят апрель и май, тогда узнаем. Три очка в матче с такой командой, как «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, действительно помогут нам достичь этого», — приводит слова Александера-Арнольда Sky Sports.

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