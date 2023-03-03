«Тут просто потребность в общении». Судья РПЛ — о посещении психолога

Арбитр Российской Премьер-Лиги Роман Галимов рассказал о посещении психолога.
«Она с нами уже давно. Знаю, что работает и с судьями КХЛ. Если необходимо что-то обсудить, то мы с ней всегда на связи. После продолжительного периода без назначений появилась возможность пообщаться вживую на кипрском сборе. Пообщались, пробовали найти положительные вещи во всём. Тут не принудиловка – иди туда и разговаривай. У нас нет такого. Сам чувствуешь, что хочется поговорить? Вот, есть такая опция в нашем департаменте.
У людей почему-то есть такая установка, мол, с тобой что-то не так, если обратился к психологу. Мне кажется, тут просто потребность в общении. Психолог может найти нужные слова и поддержать. Если это идёт на пользу, то зачем отказываться? Тем более наша профессия подвержена стрессу. Если держать всё в себе, то комок накапливается-накапливается, а потом всё равно куда-то выплеснется», — сказал Галимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полностью интервью с Романом Галимовым читайте на «Чемпионате»:
- 3 марта 2023
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