Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд поделился ожиданиями от матча с «МЮ»
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в воскресенье, 5 марта. Начало игры — в 19:30 мск.
«Прошлый матч на «Энфилде»? Нечасто удаётся обыграть «Юнайтед» со счётом 4:0. Это была очень хорошая игра, мы играли великолепно.
Они играют в действительно хороший футбол, матчи никогда не бывают лёгкими, когда ты встречаешься с «Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» — это всегда тяжёлый матч, и у них всегда хорошая команда, хорошие игроки. Это никогда не бывает лёгкой игрой, и я уверен, что в воскресенье будет нелегко», — приводит слова Александера-Арнольда Sky Sports.
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