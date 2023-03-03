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«Есть непонимание, почему требовалось такое решение». Судья Галимов — об отстранении в РПЛ

«Есть непонимание, почему требовалось такое решение». Судья Галимов — об отстранении в РПЛ
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Арбитр Роман Галимов рассказал о периоде отстранения от матчей Российской Премьер-Лиги.

«Каково было при отстранении смотреть, как судят другие? Какие могут быть вопросы к ребятам, которые судят? Никаких. Вопросы только к тому руководителю, который был. У меня в голове было непонимание, почему требовалось такое кардинальное решение. Какое-то время чувствовал несправедливость. Потом просто понял, что нет смысла накапливать внутри себя негатив. Отбросил всё и поставил цель вернуться. Что было необходимо – я сделал. Требования к себе не снизил.

Все же видели, что ошибки, которые я совершал, были просто ошибками. У каждого случаются не очень хорошие матчи. Подозревали ли меня в умышленных ошибках? Я не знаю, в чём он там меня подозревал. Общался ли потом с Егоровым? Ни разу», — сказал Галимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Романом Галимовым читайте на «Чемпионате»:

Судья возвращается в РПЛ спустя 4 года. И впервые рассказал о своём загадочном отстранении Судья возвращается в РПЛ спустя 4 года. И впервые рассказал о своём загадочном отстранении
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