Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» объяснили ситуацию с уголовным делом против Промеса и получением им паспорта

В «Спартаке» объяснили ситуацию с уголовным делом против Промеса и получением им паспорта
Аудио-версия:
Комментарии

В московском «Спартаке» прокомментировали ситуацию с уголовным делом против нападающего команды Квинси Промеса, открытым в Нидерландах, и дали разъяснение о процессе получения им гражданства Российской Федерации.

«В ноябре прошлого года мы действительно подготовили ходатайство в Министерство спорта. Это был запрос о направлении материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении гражданства.

Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси Промес. Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осуждённым.

Прокуратура хочет его опросить в качестве свидетеля, но настаивает на личном участии, хотя есть возможность это сделать по ВКС или через адвоката. Также законом предусмотрено предоставление гарантий, чтобы личное участие не было связано с ограничением свободы, но таких гарантий стороне Квинси не предоставляют. Возможно, это связано с тем, что, будучи известным человеком в Нидерландах, Промес живёт и работает в России — во всяком случае, такое впечатление складывается у юристов голландца.

Тем не менее рассчитываем, что дело разрешится благополучным для нашего футболиста образом. Когда это произойдёт, попросим Министерство спорта повторно рассмотреть наше обращение, так как считаем, что Промес осуществил значительный вклад в развитие российского спорта, и, кроме того, у него самого есть желание стать гражданином Российской Федерации», — приводит заявление «Спартака» Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство спорта России отказало «Спартаку» в содействии получения российского гражданства Промесом из-за уголовного дела, открытого против нападающего в Нидерландах. Футболист обвиняется в покушении на убийство, а также в участии в наркоторговле.

Новость по теме
Источник: уголовное дело против Промеса осложняет процедуру получения им гражданства РФ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023