Алексей Мелёшин: ЦСКА? Для начала «Спартаку» надо пройти «Урал», а там посмотрим

Бывший футболист московского «Спартака» Алексей Мелёшин прокомментировал результаты жеребьёвки полуфиналов Пути РПЛ Фонбет Кубка России для красно-белых, соперником которых станет екатеринбургский «Урал».

«На этой стадии Кубка уже простых соперников нет. Со всеми будет тяжело. Всё покажет игра, кто как готов. «Урал» прошёл «Ростов» к тому же. «Спартаку» надо выкладываться по максимуму в этой встрече. Тем более это двухматчевое противостояние. В Екатеринбурге всегда тяжело играть. Хотел бы, чтобы дерби с ЦСКА было в полуфинале или финале? Если честно, то всё равно. Для начала «Спартаку» надо пройти «Урал», а там посмотрим», — приводит слова Мелёшина «РБ Спорт».

Победитель противостояния «Спартака» и «Урала» сыграет в финале Пути РПЛ с сильнейшим из пары ЦСКА — «Крылья Советов». Проигравший сыграет во втором этапе полуфинала Пути регионов.