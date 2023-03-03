«Челси» рассматривает проект реконструкции «Стэмфорд Бридж» стоимостью € 1,7 млрд

Английский «Челси» рассматривает проект реконструкции домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж» стоимостью € 1,7 млрд. Об этом сообщил The Telegraph.

Клуб может снести свой стадион в западном Лондоне и построить новый на том же месте. Однако также возможен вариант масштабной реконструкции стадиона или строительства нового в другом месте. Отмечается, что окончательное решение по этим планам ещё не принято.

Новые владельцы лондонского клуба намерены сделать стадион «Челси» лучшим в мире.

Лондонцы занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 31 очко после 24 матчей. В ближайшем туре «Челси» сыграет с «Лидс Юнайтед» завтра, 4 марта. Начало встречи — в 18:00 мск.

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