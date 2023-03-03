«Хоть познакомился с семьёй». Судья РПЛ пошутил про своё отстранение

Арбитр Роман Галимов рассказал о периоде отстранения от матчей Российской Премьер-Лиги.
«Было непросто через такое пройти. В 2019 году у меня практически не было матчей. В 2020-м началась пандемия – ещё полгода ушло. Получилось почти полтора года без судейства. В этот период мне помогла семья. Хоть познакомился с ней, ха! У меня ведь в мае 2018-го родился сын. Практически весь 2019-й провёл с ним. До этого у меня родилась дочка в 2012-м, а я в тот момент постоянно был в разъездах – сборы, матчи…» — сказал Галимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
40-летний Роман Галимов получил назначение на игру 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари Нижний Новгород». Арбитр будет впервые работать в роли судьи на матче РПЛ за последние четыре года. Встреча состоится завтра, 4 марта, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:30 мск.
Полностью интервью с Романом Галимовым читайте на «Чемпионате»:
- 3 марта 2023
-
12:58
-
12:45
-
12:30
-
12:27
-
12:15
-
12:08
-
12:05
-
11:59
-
11:47
-
11:43
-
11:35
-
11:25
-
11:20
-
11:16
-
11:12
-
11:08
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:46
-
10:35
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
10:06
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:40
-
09:22
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:50