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«Хоть познакомился с семьёй». Судья РПЛ пошутил про своё отстранение

«Хоть познакомился с семьёй». Судья РПЛ пошутил про своё отстранение
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Арбитр Роман Галимов рассказал о периоде отстранения от матчей Российской Премьер-Лиги.

«Было непросто через такое пройти. В 2019 году у меня практически не было матчей. В 2020-м началась пандемия – ещё полгода ушло. Получилось почти полтора года без судейства. В этот период мне помогла семья. Хоть познакомился с ней, ха! У меня ведь в мае 2018-го родился сын. Практически весь 2019-й провёл с ним. До этого у меня родилась дочка в 2012-м, а я в тот момент постоянно был в разъездах – сборы, матчи…» — сказал Галимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

40-летний Роман Галимов получил назначение на игру 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари Нижний Новгород». Арбитр будет впервые работать в роли судьи на матче РПЛ за последние четыре года. Встреча состоится завтра, 4 марта, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:30 мск.

Полностью интервью с Романом Галимовым читайте на «Чемпионате»:

Судья возвращается в РПЛ спустя 4 года. И впервые рассказал о своём загадочном отстранении Судья возвращается в РПЛ спустя 4 года. И впервые рассказал о своём загадочном отстранении
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