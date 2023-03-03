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«Сан-Паулу» примет решение по Педриньо до конца недели. Игрок принадлежит «Локомотиву»

«Сан-Паулу» примет решение по Педриньо до конца недели. Игрок принадлежит «Локомотиву»
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Бразильский «Сан-Паулу» рассматривает дело о домашнем насилии Педро Габриэла (Педриньо). Клуб примет решение по поводу будущего футболиста до конца этой недели, информирует Ge Globo.

Отметим, что за «Сан-Паулу» Педриньо выступает на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит московскому «Локомотиву». Если бразильский клуб решит досрочно прервать аренду Габриэла, то игрок вернётся в Россию.

Напомним, ранее бывшая девушка Педриньо заявила о том, что подвергалась домашнему насилию со стороны футболиста. Девушка рассказала, что Педриньо бил её кулаками, давал пощёчины, таскал за волосы, угрожал смертью, принуждал к сексу, выбрасывал её личные вещи и тому подобное. Девушка написала заявление в полицию.

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