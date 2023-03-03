«Зенит» представил новую форму от бренда Joma на вторую часть сезона-2022/2023

«Зенит» совместно с брендом Joma представил новую игровую форму на вторую часть сезона-2022/2023. Команда выйдет в ней на поле уже 4 марта. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

Фото: ФК «Зенит»

«Желание отдать дань уважения родному городу, в этом году отмечающему свой 320-й день рождения, легло в основу идеи новой игровой формы сине-бело-голубых. Именно поэтому лицевую сторону футболки украшает фрагмент карты Петербурга с извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий, а узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро.

Петербург, победы, сила Невы — это наша история! Надевая эту форму, мы чувствуем неразрывное единство с городом. Надевая эту форму, мы оказываемся в своей стихии», — написано в заявлении санкт-петербургского клуба.

Завтра, 4 марта, «Зенит» примет «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игры — в 16:30 мск.