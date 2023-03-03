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«Мы поставили на это свои жизни». Осихмен — о возможной победе «Наполи» в Серии A

«Мы поставили на это свои жизни». Осихмен — о возможной победе «Наполи» в Серии A
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен заявил, что неаполитанцы готовы на всё ради победы в Серии A, отметив, что в команде все поддерживают друг друга, а единство придаёт игрокам сил и уверенности в себе.

«Сейчас март, и у нас ещё есть время. Но да, я хочу, чтобы мы выиграли всё. Мы поставили на это свои жизни. Мы хотим достичь этого. Мы заслуживаем этого и жертвуем всем ради победы. Мы почти достигли цели, но сейчас мы не можем позволить себе отвлекаться. Наш менталитет не поменялся, он одинаковый как в Италии, так и в Европе: навязывать свою игру и побеждать.

Мы всегда можем положиться друг на друга. Если у кого-то возникли проблемы, каждый из нас готов протянуть руку помощи. Это довольно трудно объяснить тем, кто не испытывал подобного. Общая вера приносит пользу коллективу. А когда ты веришь в себя, ты чувствуешь себя сильнее, а когда ты сильный, ты побеждаешь», — приводит слова Осимхена Corriere della Sera.

«Наполи» лидирует в Серии A с отрывом в 18 очков от второго места, набрав после 24 сыгранных матчей 65 очков.

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