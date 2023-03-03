Шупо-Мотинг забил больше всех игроков Бундеслиги с октября 2022 года

Камерунский нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг является самым результативным игроком немецкой Бундеслиги начиная с октября 2022 года. За это время футболист отметился 15 забитыми мячами во всех турнирах. Никто из игроков немецкого чемпионата не забил больше. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

33-летний нападающий, выступающий за мюнхенскую команду с 2020 года, в текущем сезоне забил 15 голов за «Баварию». Шупо-Мотинг отметился девятью голами и тремя результативными передачами в 16 матчах Бундеслиги, забил по три мяча в пяти встречах Лиги чемпионов и трёх играх Кубка Германии, добавив к ним два голевых паса.

Ранее стало известно, что «Бавария» продлила контракт с Шупо-Мотингом до 2024 года.

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