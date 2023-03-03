«Пришлось пострадать». Кристофер Мартинс — о холоде во время матча с «Локо»

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра высказался о холодной погоде во время первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) с «Локомотивом» (1:0). Напомним, по данным синоптиков, температура воздуха на момент начала матча составляла -13 градусов.

«Гостевой матч с «Локо» стал самым холодным в моей жизни? Тут даже не с чем сравнить. У меня всё промёрзло: голова, уши, руки, ноги. Что ж, это опыт. Не скажу, что хороший, но опыт. Пришлось пострадать. Я надел больше одежды, чем все остальные ребята, но это не помогло. У Зиньковского и Хлусевича были тёплые повязки на голову, мне такой не хватило. Вышел без шапки и пожалел», — приводит слова Кристофера Мартинса официальный сайт «Спартака».