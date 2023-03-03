Судья Роман Галимов объяснил, почему футбольные арбитры против использования полиграфа

Арбитр Российской Премьер-Лиги Роман Галимов объяснил, почему футбольные судьи против использования полиграфа.
«Конечно, против. Честно, я не совсем понимаю, какой в нём смысл. Будто мы все изначально в чём-то виновны. Мы вынуждены доказывать свою невиновность, получается? Если у кого-то есть какие-то истории, то они должны быть подтверждены. А огульно можно обвинить любого. Я так вижу. Многие ребята прошли полиграф и сейчас остаются в профессии.
Нас сама жизнь привела к тому, что сейчас этого больше нет. Случались индивидуальные истории. Может быть, те, кто видел смысл в полиграфе, поняли, что в нём нет целесообразности. Вот он и ушёл. Важно понимать, что к нашей работе есть доверие и в каждой ошибке не стараются что-то увидеть. Все судьи в мире ошибаются. Понятно, что этого хочется избегать, но полностью убрать невозможно», — сказал Галимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полностью интервью с Романом Галимовым читайте на «Чемпионате»:
- 3 марта 2023
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