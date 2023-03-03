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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто продлит контракт с клубом

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто продлит контракт с клубом
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто сегодня, 3 марта, продлит контракт с клубом. Об этом сообщил Mundo Deportivo.

Действующее соглашение испанского футболиста с «Барселоной» истекает в конце сезона. Отмечается, что днём состоится встреча в офисе клуба, на которой состоится официальное подписание нового контракта.

31-летний Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». Он находится в структуре команды с 2006 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании после 23-го тура.

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