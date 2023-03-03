Защитник «Барселоны» Серхи Роберто продлит контракт с клубом
Поделиться
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто сегодня, 3 марта, продлит контракт с клубом. Об этом сообщил Mundo Deportivo.
Действующее соглашение испанского футболиста с «Барселоной» истекает в конце сезона. Отмечается, что днём состоится встреча в офисе клуба, на которой состоится официальное подписание нового контракта.
31-летний Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». Он находится в структуре команды с 2006 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании после 23-го тура.
Видео: Топ комбинаций и голевых передач 23-го тура Ла Лиги
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
Комментарии
- 3 марта 2023
-
12:59
-
12:58
-
12:45
-
12:30
-
12:27
-
12:15
-
12:08
-
12:05
-
11:59
-
11:47
-
11:43
-
11:35
-
11:25
-
11:20
-
11:16
-
11:12
-
11:08
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:46
-
10:35
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
10:06
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:40
-
09:22
-
09:14
-
09:08
-
09:00
Партнерский контент