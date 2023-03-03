Судья Галимов рассказал, как у него сломались единственные часы во время матча

Российский арбитр Роман Галимов рассказал, как у него сломались единственные часы во время матча.

«Моя дебютная игра в поле во Второй лиге. Тогда встречались «Амур» Благовещенск и «Сибирь-2». У меня всегда были надёжные часы. Лишь одни, но работали исправно, а тут выключились буквально на второй-третьей минуте. Я в паузе подбегаю к помощнику. Он такой: «А я чего-то даже не нажимал время». В этот момент стало нервозно. Я бегом к другому помощнику – хотя бы он засёк. В результате у резервного забрал часы и играли по одним. Потом какое-то время работал с двумя часами. Теперь, с коммуникацией между арбитрами, стало проще, но раньше её не было. Тем более во втором дивизионе. Знаю, что многие ребята работают с двумя часами, но мне так некомфортно», — сказал Галимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Романом Галимовым читайте на «Чемпионате»: