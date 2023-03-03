Игрок «Спартака» Мартинс высказался о возвращении на поле после длительной травмы

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра высказался по поводу своего возвращения на поле. Напомним, футболист долгое время был травмирован, а потом занимался своим восстановлением. Он вышел на поле в матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».
«Ощутил счастье от того, что снова могу заниматься любимым делом и помогать команде добиваться поставленных целей. Вроде бы неплохо получилось. Надеюсь, продолжу в том же духе.
Не было ли опасений после такой длительной травмы? Нет, ведь на сборах тренерский штаб аккуратно, шаг за шагом подводил меня к возвращению в игру. Сейчас я чувствую себя хорошо. Работаю над тем, чтобы поскорее набрать оптимальную форму. Тут просто нужно время. Травма у меня была неприятная, при этом было решено обойтись без операции. В первое время процесс восстановления требовал особенно много терпения: просыпался утром и ощущал ту же боль, что была днём раньше. Но я старался не терять веры, и со временем улучшения стали заметнее, мог выполнять упражнения всё увереннее. Спасибо всем, кто работал со мной эти месяцы и помогал сохранять позитив: врачам, тренерам «Спартака» и сборной Люксембурга, которые сообща следили за моим восстановлением. Отдельная благодарность нашему тренеру по физподготовке Фернандо», — приводит слова Кристофера Мартинса официальный сайт «Спартака».
- 3 марта 2023
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