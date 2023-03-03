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Рамос хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на предложение из Саудовской Аравии

Рамос хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на предложение из Саудовской Аравии
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Испанский защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос хочет продлить контракт с парижской командой. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, стороны находятся в режиме ожидания, «ПСЖ» и Рамос решили не форсировать переговоры. Будущее испанского защитника в Париже будет зависеть от его игры до конца текущего сезона. Рамос хочет продлить контракт с «ПСЖ», несмотря на то что имеет предложение о переходе в чемпионат Саудовской Аравии.

Контракт 36-летнего Рамоса с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. Он выступает за парижан с 2021 года. Всего испанец сыграл за «ПСЖ» 46 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны «Аль-Насра».

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