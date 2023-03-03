Рамос хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на предложение из Саудовской Аравии

Испанский защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос хочет продлить контракт с парижской командой. Об этом сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, стороны находятся в режиме ожидания, «ПСЖ» и Рамос решили не форсировать переговоры. Будущее испанского защитника в Париже будет зависеть от его игры до конца текущего сезона. Рамос хочет продлить контракт с «ПСЖ», несмотря на то что имеет предложение о переходе в чемпионат Саудовской Аравии.
Контракт 36-летнего Рамоса с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. Он выступает за парижан с 2021 года. Всего испанец сыграл за «ПСЖ» 46 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны «Аль-Насра».
Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии»
- 3 марта 2023
-
14:22
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:08
-
13:56
-
13:42
-
13:41
-
13:38
-
13:30
-
13:28
-
13:27
-
13:20
-
13:12
-
13:10
-
13:08
-
12:59
-
12:58
-
12:45
-
12:30
-
12:27
-
12:15
-
12:08
-
12:05
-
11:59
-
11:47
-
11:43
-
11:35
-
11:25
-
11:20
-
11:16
-
11:12
-
11:08
-
11:03
-
11:00