«Бавария» отказалась от трансфера Кейна после продления контракта с Шупо-Мотингом

Переход нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию» стал маловероятным после подписания немцами нового контракта с камерунским форвардом Эриком Шупо-Мотингом. Об этом сообщает Abendzeitung.

По информации источника, трансфер Кейна стал маловероятным. Особенно это обстоятельство касается ближайшего летнего трансферного окна. «Бавария» решила сосредоточиться на паре нападающих, которую формируют Шупо-Мотинг и Матис Тель.

33-летний Шупо-Мотинг забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи в 24 матчах за «Баварию» в текущем сезоне. 17-летний Тель отметился пятью забитыми мячами в 19 играх. 29-летний Кейн забил за «Тоттенхэм» 20 голов в 35 сыгранных матчах, добавив к ним четыре голевых паса.

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