«Весь мир будет смотреть это». Тренер «Ливерпуля» Клопп — о матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в воскресенье, 5 марта. Начало игры — в 19:30 мск.

«Я всегда с нетерпением жду этой игры. Это игра! Они проводят сезон намного лучше, чем мы, но это ничего не значит. Это не значит, что выиграешь игру, это просто означает, что у тебя больше очков.

Это то, что мне нравится больше всего. Вокруг таких матчей мы выводим себя из иногда не очень приятной реальности и погружаемся в игру. Футбол — это самое важное на 94 минуты. Весь мир будет смотреть это.

До сих пор у них был лучший сезон, но, слава богу, в воскресенье это абсолютно ничего не значит. Мы должны убедиться, что показываем, что играть против нас по-прежнему невероятно сложно. Мы должны убедиться, что они это осознают. Я не мог бы быть заинтересован в том, что делает «Манчестер Юнайтед», я просто уважаю это», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

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