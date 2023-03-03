Слуцкий назвал топ-3 самых талантливых российских футболистов, с которыми работал

Известный российский тренер Леонид Слуцкий назвал топ-3 самых талантливых отечественных футболистов, с которыми работал. При этом специалист не учитывал Александра Головина и Алана Дзагоева, которые были вынесены за скобки из-за того, что их талант и так не поддаётся сомнению.
«Топ-3 самых талантливых россиянин, с которыми я работал, без Головина и Дзагоева? Номер один – Кокорин. Дальше Акинфеев и Шатов.
Дзюба? С ним я работал мало, как и с Шатовым, и с Кокориным. Но если мы говорим про талант, то Кокора яркий, а Дзюбан – он, наверное, самый большой спортсмен, с которым я работал. Вот прям именно слово «спортсмен» — это синоним Дзюбы. Но талант в том понимании, как говорят о нестандартном дриблинге, подходе, скорости и так далее… У Дзюбы много качеств, но, думаю, гиперталантом он сам себя не назовёт. Он – человек, который играет больше за счёт характера и натуры спортсмена, а не за счёт таланта», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Tennisi.
- 3 марта 2023
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