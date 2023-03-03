Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча состоится завтра, 4 марта. Начало игры — в 15:30 мск.

«Мы были избиты (после поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в финале Кубка английской лиги. — Прим. «Чемпионата»), но очень быстро всё перешло к «Манчестер Сити». Я не думал, что страсть и мотивация внутри меня могут возрасти, но кажется, что это произошло. Страсть, которую проявили фанаты, останется со мной, и мы хотим вернуть это.

Не думаю, что наши принципы когда-либо изменятся. Нам нужно будет очень хорошо играть в обороне и владеть мячом. Нам нужно будет представлять угрозу в игре — я верю, что мы сможем это сделать. Конечно, нам нужно будет укрепить наш фундамент», — приводит слова Хау пресс-служба «Ньюкасла» в «Твиттере».

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